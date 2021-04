Brakdebut for ny potensiell norgesfavoritt

Sørkoreanske Kia lanserte sin nye helelektriske bil, EV6, 30. mars. Med en estimert rekkevidde på 510 kilometer, mindre enn 4,5 minutters ladetid for 100 kilometer rekkevidde og mulighet for firehjulstrekk har topputgaven alle forutsetninger for å bli en ny elektrisk norgesfavoritt.

Når du slenger med at den kan trekke 1.600 kilo på hengerfestet, at interiøret inneholder doble buede skjermer på 12,3" og at 0-100 går unna på 3,5 sekunder, forsterker inntrykket seg ytterligere.

Kia i Norge har ikke rykket ut med noen offisiell pris enda, men den skal komme for salg i utvalgte markeder i andre halvår i 2021. Elbilen vil treffe en bred kundegruppe og plassere seg i den mellomstore SUV-klassen med et bagasjerom på 520 liter og to batteripakker på 77,4 kWh og 58,0 kWh.

SKARP: Et skarpere design med faste linjer preger Kias nye elbil. <strong>Foto: Kia</strong> (1 / 4)

Brakdebut i hjemmemarkedet

Rett i etterkant av lanseringen åpnet Kia for bestilling av EV6 på nett i hjemmemarkedet Sør-Korea. Pågangen var upåklagelig og det rant inn mer enn 21.000 bestillinger på kort tid, ifølge Insideevs.

Det er nesten like mange som Hyundai klarte i det samme markedet når de lanserte elbilen Ioniq 5, og på 24 timer kom det inn 23.760 ordre.

Kia har ikke åpnet for bestillinger på den norske hjemmesiden enda, men modellen blir viktig i den nye strategien «Plan S». Med den sier Kia at elektrifiserte biler (elbiler, plug-in hybrider og hybrider) skal utgjøre 40 prosent av merkets totale salg innen 2030.

Alle spesifikasjonene og de ulike versjonene kan du lese om her.