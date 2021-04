Nye rekorder for Lamborghini og Bentley – fordi de rike kjeder seg

Virkelig dyre biler har solgt som gress den siste tiden.

– Jeg har vært i businessen i 40 år og jeg har aldri sett noe lignende, sier Brian Miller, adm. direktør for Manhattan Motors som blant annet selger Lamborghini, Bugatti og Bentley, til CNN.

Bilsalg har falt tungt etter blant annet fabrikker har blitt stengt ned, og halvledermangel, og salget i USA falt med 10 prosent i 2020 sammenlignet med året før.

Biler fra 680.000 kroner og oppover har derimot i samme periode doblet salget i fjerde kvartal sammenlignet med fjoråret. Biler fra 850.000 kroner og oppover har økt med 63 prosent, ifølge Tyson Jominy, analytiker ved J.D. Power.

Lamborghini satte ny omsetningsrekord i 2020 og hadde sitt nest beste år noensinne.

Nyrike kjøper

Jominy mener eksplosjonen i aksjemarkedet har spilt en stor rolle. Fordi de rike ikke har kunnet bruke penger på å reise, har de brukt dem på dyre biler isteden.

– Den rike, unge tech-ansatte er nå den mest normale kunden, sier Jominy.

Bentley har også levert et knallår tross syv ukers total nedstengning av fabrikken i Crewe, England. Etter fabrikken åpnet gikk den også for halv maskin, ifølge Adrian Hallmark, konsernsjef for Bentley.

Luksusbilmerket solgte likevel 11.206 biler i 2020, like over 100 flere enn 2019 – som også var ny rekord. Kina skal ha mye av æren for rekorden, der salget økte med rundt 50 prosent.

Det var den redesignede Flying Spur-sedanen som sørget for mesteparten av nysalget.

– Det var som en ørken som fikk regn og alle blomstene sprang ut, sier Hallmark.

Både Bentley og Lamborghini er eid av den tyske giganten Volkswagen.

Ferraris salg falt til sammenligning 10 prosent samme år. Fjerde kvartal steg imidlertid også den italienske hingsten. Rolls Royce så salget falle 26 prosent sammenlignet med 2019.