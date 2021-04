Oppgraderer Tesla etter ny salgsrekord

Tesla leverte i årets første kvartal rett i underkant av 185.000 biler , noe som er høyere enn rekorden fra forrige kvartal på 180.000. Det ble offentliggjort fredag.

FactSet-konsensus var på 168.000 biler, skriver Marketwatch.

Det Los Angeles-baserte meglerhuset Wedbush hevet i en oppdatering søndag kursmålet på aksjen fra 950 dollar til 1.000 dollar. Torsdag stengte aksjen ned 0,93 prosent til 661,75 dollar, og analytikeren Daniel Ives i meglerhuset ser dermed en oppside på mer enn 50 prosent.

Ives oppgraderte også aksen til outperform, fra tidligere hold.

– Et paradigmeskifte

– Etter vår mening var leveringstallene som ble utgitt på fredag et paradigmeskifte, sier Ives i et notat.

– Vi tror nå Tesla kan overstige 850.000 leveranser for året, med 900.000 som et hårete mål, til tross for ulike forsyningskjedeproblemer som henger over bilsektoren, fortsetter han.

Til sammenligning leverte Tesla rett i underkant av 500.000 biler i 2020.

Hittil i år har aksjen falt 6,2 prosent, men er opp mer enn 600 prosent de siste 12 månedene.