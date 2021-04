GM-datter inngår avtale med Dubai om selvkjørende drosjer

Mandag ble det kjent at Cruise har inngått en avtale med transportmyndighetene i Dubai om å være den eksklusive leverandøren av selvkjørende drosjer og bildelingstjenester til og med 2029.

General Motors er hovedaksjonær i Cruise, mens Microsoft og Honda også er på eiersiden av selskapet som produserer selvkjørende biler.

De økonomiske vilkårene for avtalen er ikke offentliggjort, skriver CNBC. Det er ventet at Cruise vil begynne å operere i De forente arabiske emirater i 2023.

Ikke et lett valg

– Valget av Cruise ble ikke tatt lett på. Vi deltok i en omfattende, flerårig prosess for å velge den best mulige partneren, sier styreleder Mattar Mohammed Al Tayer hos transportmyndighetene i Dubai.

Cruise nekter imidlertid å si når de selvkjørende biler forventes å være tilgjengelig for publikum i Dubai, men sier at de forventer å operere en flåte på opptil 4.000 selvkjørende biler i Dubai innen 2030.

Som en del av avtalen vil Cruise etablere et nytt selskap med base i Dubai som vil være ansvarlig for distribusjon, drift og vedlikehold av den autonome flåten.

Avtalen er en stort steg for Cruise som hittil har prøvd ut testingen av selvkjørende biler i San Fransisco, hvor de enn så lenge har en testflåte med over 200 selvkjørende biler. For Dubai er avtalen et ledd i myndighetenes mål for å redusere transportutgiftene og få flyttet 25 prosent av alle turer over til selvkjørende transport innen 2030.