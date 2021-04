Enorm oppgang i nybilsalget

Salget av nye personbiler i EU steg med 87,3 prosent i mars, sammenlignet med samme periode i 2020, ifølge fersk statistikk fra European Automobile Manufacturers' Association (Acea).

Det tilsvarer 1,06 millioner nye biler, mot 0,57 millioner nye biler i mars i fjor.

Den kraftige oppgangen skyldes i hovedsak et veldig lavt sammenligningsgrunnlag, på grunn av de sterke pandemitiltakene som ble innført i mars for et år siden.

I første kvartal ble det solgt 3,2 prosent flere personbiler enn i samme periode i 2020. Det tilsvarer 2,6 millioner nye biler. Til tross for kraftig nedgang i januar og februar, på henholdsvis -24,0 og -19,3 prosent, bidro det sterke mars-resultatet til å snu den negative trenden.

De fire største bilmarkedene i EU bidro tungt til veksten, og tre av fire vokste tresifret: