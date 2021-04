Jungelen av valgmulighetene blant elbiler blir stadig tettere og prisene stadig lavere.

Nå tar også Tesla grep og setter ned prisen på innstegsmodellen av Model 3.

Tesla skriver i en pressemelding at de nå ønsker å ta opp kampen med de billigere elbilene og at Model 3 nå blir «et konkurransedyktig alternativ også til mange mindre og rimeligere elbiler».

Prisen blir redusert med 12,5 prosent, 50.000 kroner, til 349.900 kroner. Til den prisen får du 448 kilometer rekkevidde og bakhjulstrekk. I tillegg har du fordelen svært få andre produsenter kan matche – Teslas omfattende ladenettverk.

Polestar 2 også kommet med nye modeller av sitt elektriske flaggskip. Den billigste varianten koster til sammenligning 389.000 kroner og her får du 420-440 kilometer rekkevidde fra en frontmontert motor.

Volvo-datterens modell med lengst rekkevidde skal klare å tyne ut opp til 540 kilometer fra singelmotoren.

De forskjellige Model 3-variantene kan også leases for en pris i måneden. Innstegsmodellen får du etter priskuttet for under 3.000 kroner i måneden. Performance-varianten ligger på 4.163 kroner i måneden.

Tesla skriver at forventet leveringstid forblir som normalt på 1 til 2 måneder dersom man bestiller en ny Model 3.