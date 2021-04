Bilmarkedet utvikles i et forrykende tempo og det renner på med nye biler og drivlinjer fra etablerte og nye bilprodusenter. Det er også et teknologisk race, spesielt knyttet til teknologien i elbilene, som har fristet de store teknologiselskapene med en potensiell inntreden i bilbransjen. Det har blant annet vært knyttet sterke rykter til at Apple er i planleggingsstadiet om en egen bil, men ingenting er bekreftet foreløpig.

Skulle det bli en realitet at et eller flere av de store teknologiselskapene realiserer et eget bilprosjekt, så vil tyske Daimler være særdeles oppmerksomme.

«Det vil bli en intens konkurranse. Samtidig er det naturlig at nye aktører ser på bransjen når den gjennomgår denne typen transformasjon», uttaler Daimler-sjef Ola Kallenius til CNBCs Annette Weisbach.

Transformasjonen Daimler-sjefen sikter til er overgangen fra fossile drivlinjer til elbiler. Mercedes-Benz, som eies av Daimler, har nylig lansert det elektriske flaggskipet EQS med 770 kilometer rekkevidde, som er «litt av starten på en ny æra», ifølge Kallenius. EQS er proppet med teknologiske finesser og jobben fremover er knyttet til å få ned de variable kostnadene, som er langt høyere enn på en tradisjonell bil.

Kallenius påpeker at teknologien i elektriske kjøretøy «fortsatt er i en tidlig fase», og at det er denne teknologiske utviklingen innen bilbransjen som kan friste de store teknologiselskapene.