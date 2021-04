Helt nye takter fra Toyota

Den japanske bilprodusenten Toyota har tidligere vært tvilende til helelektriske biler, og selskapets president, Akio Toyoda, uttalte i desember at elektriske kjøretøy er overvurdert.

Etter et skred av nye elbil-lanseringer i 2021 ser det ut til at pipa har fått en annen lyd, og Toyota annonserte mandag at det vil introdusere 15 helt elektriske modeller globalt innen 2025.

I tillegg skal selskapet øke antallet elektriske modeller, hybrider og elbiler, til rundt 70, fra dagens 55. Syv av de 15 elektriske nykommerne skal lanseres i en egen serie kalt bZ, som er rettet mot Kina, USA og Europa. Serien ble avduket på Shanghai Auto Show mandag, og der ble det også lansert en foreløpig konseptmodell med navnet bZ4X.

BAKSTUSS: Linjene er relativt røffe på konseptmodellen Toyota bZ4X. <strong>Foto: Toyota</strong> (1 / 2)

Elektrifiseringen er et grep for å oppnå karbonnøytralitet innen 2050, og Japans største bilprodusent planlegger også å lansere mer enn 20 modeller uten fossil drivlinje i Kina innen 2025. Utviklingen av de nye modellene skjer i samarbeid med Subaru, og Toyota håper å lansere SUVen bZ4X i markedet innen midten av 2022.