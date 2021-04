BMW med rekordkvartal – vil snart ha 25 elektriske modeller

BMW la frem bedre kvartalstall enn ventet for første kvartal 2021, etter at salget hentet seg inn igjen i alle de større regioner, ledet av salget i Kina.

– Det var et rekordkvartal og et historisk kvartal for oss, sier Asia-sjef, Christopher Wehner, som er optimistisk for 2021. Han sier også at mangelen på elektroniske komponenter så langt ikke har påvirket bilproduksjonen til BMW.

BMW har også en klar strategi for å kutte CO2-utslipp og gjøre bilproduksjonen mer bærekraftig. CO2-utslippet i produksjonen skal for eksempel reduseres med 80 prosent frem til 2030.

Om to år skal BMW ha 25 elektriske modeller på veiene, og målsettingen er i tillegg at 50 prosent av bilsalget i 2030 skal være elbiler.