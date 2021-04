– Teslas teknologiske fortrinn er i ferd med å bli borte

Tesla presenterer sine kvartalsresultater ved stengetid på de amerikanske børsene mandag 26. april, ifølge en pressemelding.

Foreløpige estimater tyder på at tallene kan bli positive.

De fem største elbilmerkene Merke Antall solgte biler Elektrisk markedsandel (prosent) Tesla 499.535 23 SAIC 243.201 11 Volkswagen 227.394 11 Renault-Nissan-Mitsubishi 172.673 8 BYD 131.705 6

– Inntil videre tror jeg Tesla vil holde på sin markedsandel og levere gode tall, sier Richard Windsor, grunnlegger av Radio Free Mobile og aksjeekspert til Bloomberg.

Han peker på at selskapet har hatt gode resultater i Kina, men tror også at fremtiden for elbilgiganten ser mørkere ut.

– Tesla er i ferd med å miste sitt teknologiske fortrinn, sier Windsor.

For samtidig som Tesla lenge har hatt en overlegen drivlinje, tar konkurrentene nå igjen forspranget.

Dette kan du blant annet høre mer om i Finansavisens egen podcast Mil etter mil - en podcast om bil:

Aksjeeksperten peker også på at Elon Musk - som lenge har vært en viktig grunn til Teslas store forsprang, fort kan bli selskapets største krykke.

– Han har allerede blitt sensurert av SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) ved et par anledninger, men han har også nesten på egenhånd startet elbilrevolusjonen, sier Windsor.

Se mer i videoen øverst i saken.