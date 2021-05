Ford investerer i egne elbilbatterier

Etter et år med økt usikkerhet knyttet til forsyningene av halvledere , annonserte Ford på tirsdag at de vil øke investeringene i utviklingen av elbilbatterier, melder Financial Times.

Selskapet ønsker å sentralisere forskningen og utviklingen av egne elbilbatterier for å raskere kunne starte produksjonen av egne elbilbatterier. Dette skjer først for å supplere leveransene fra tilbyderne, før de over tid planlegger å integrere hele produksjonen i selskapet.

Kostnaden på prosjektet ventes å ligge på 185 millioner dollar, som tilsvarer i overkant av en og en halv milliard norske kroner.

Ford planlegger å åpne det nye forskningssenteret mot slutten av 2022.