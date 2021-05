Leverte rekordmange elbiler og avslørte viktig Norge-dato

Den kinesiske elbilprodusenten Nio leverte ut 20.060 biler til kundene i første kvartal, en økning på 422,7 prosent fra samme periode i fjor, og ny rekord. Til sammenligning leverte selskapet ut 17.353 biler i fjorårets siste kvartal, som tilsvarer en økning på 2.707 biler i løpet av årets tre første måneder, ifølge selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

Leveringene fordeler seg på 4.516 utgaver av SUVen ES8, 8.088 av den mindre SUVen ES6 og 7.456 eksemplarer av sportbacken EC6. Til sammenligning leverte Tesla ut 184.800 biler i første kvartal.

Som følge av økt bilsalg økte driftsinntektene til 1,2 milliarder dollar, mot en milliard i fjorårets siste kvartal.

Underskuddet krympet med 73,3 prosent i årets tre første måneder, til minus 70 millioner dollar, mot 214 millioner i siste kvartal 2020. Nettotapet pr. aksje endte på 0,48 dollar, og marginen pr. solgte bil endte på 21,2 prosent, sammenlignet 17,2 prosent i fjerde kvartal 2020.

I kvartalsoppdateringen opplyser Nio om at det har et leveringsmål på mellom 21-22.000 biler i andre kvartal, som tilsvarer en dobling fra samme periode i fjor. Driftsinntektene ventes å komme inn på mellom 1.24 og 1,29 milliarder dollar, en økning på 2,1 til 6,5 prosent fra første kvartal.

På presentasjonen torsdag bekreftet også Nio at det vil avsløre lanseringsstrategien for Norge 6. mai klokken 10.00, og bekreftelsen pryder hjemmesiden til selskapet . I starten av april bekreftet Marius Hayler, adm. direktør for Nio i Norge, at bilmerket skal åpne et showroom i Oslo i september til Bilbransje24 . Nio bekreftet også at de innen kort tid vil begynne å eksportere stasjoner for å foreta batteribytter.

Nio-aksjen er ned 15,49 prosent i år, til 39,10 dollar, men er opp 1.041 prosent det siste året.

Nio (Mill.USD.) 1.kv./21 4.kv./20 1.kv./20 Driftsinntekter 1.233 1.026 211 Resultat før skatt 240 176 26 Resultat etter skatt −70 −214 −261