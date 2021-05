Den kinesiske elbilprodusenten Nio leverte rekordmange elbiler i første kvartal og kappet underskuddet med 73 prosent. For å rigge til videre vekst avslørte selskapet i etterkant av kvartalspresentasjonen byggestarten av NeoPark, som skal heve produksjonen betraktelig fra dagens nivåer.

Den enorme produksjonsparken skal bygges i Xinqiao i Kina og vil strekke seg over 16,9 hektar. Nio blir et av de største selskapene på anlegget, som skal være et samlested for utviklingen av elektriske kjøretøy fra flere selskaper. Visjonen er å utvikle en innovasjonskjede med global konkurransekraft.

Hvis anlegget blir like stort som planlagt vil det være rundt 12 ganger større enn Teslas fabrikk i Fremont, California, ifølge Insideevs.

De tre hovedområdene ved anlegget er produksjon, forskning og utvikling, samt kontorlokaler. Totalt er det plass til 10.000 arbeidere innen forskning og utvikling, pluss 40.000 tekniske medarbeidere, når det står ferdig.

Ved ferdigstillelse vil NeoPark ha en årlig produksjonskapasitet på en million biler og 100 gigawatt (GWh) produksjonskapasitet for batterier. Den totale produksjonen vil generere 77,3 milliarder dollar i årlig omsetning.