Det ble registrert 77% flere personbiler i april i år, sammenlignet med april i fjor. Summen endte på over 13.000 registrerte. Det fremkommer av statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Tallene viser også at den grønne vinden fortsetter å blåse gjennom trafikken, da markedsandelen til elbiler steg til 55% fra 50% for april i fjor. Det ble totalt registrert over 7.000 nye nullutslipp personbiler.

På den andre siden utgjorde biler med kun bensin- eller dieselmotor henholdsvis 7,4 prosent og 5,5 prosent.

– Det er kjempegode nyheter at det knapt selges bensin- og dieselbiler i Oslo lenger, og mye tyder på at salg av nye fossilbiler snart er historie, sier Lan Marie Berg fra MDG i en kommentar til NTB.



Av enkeltmodeller er det en Volkswagen som seiler opp som den bilen med flest registreringer i april. Finansavisens journalister skrev i april at Volkswagen ID.4 er så god til å kjøre at en nesten glemmer å holde i rattet, og er tydeligvis ikke alene om den oppfatningen. Det er nemlig denne modellen som seiler opp som bilen med flest registreringer i april.

Videre på listen over personbilmodellene som ble registrert hyppigst i april, finner man Toyota RAV4 og Volvo XC40 på henholdsvis andre og tredjeplass. Sistnevnte møtte for øvrig to andre elektriske SUV til duell i Finansavisen test.