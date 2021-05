Inngår samarbeid med bilvaskkjede

Møller Mobility Group innleder partnerskap med LaserWash, går det frem av en melding.

Petter Hellman, konsernsjef i Møller, mener bilvaskkjeden har utviklet et kundevennlig og lønnsomt konsept, som gir selskapene et godt utgangspunkt for videre skalering i fellesskap.

– Ambisjonene våre er å skape en ledende bilvaskkjede rettet mot bedrifts- og privatmarkedet, sier Hellman.

Vil eie 50 %

Martin Stenshorne i LaserWash mener den strategiske og finansielle kraften selskapene får sammen utgjør stor verdi.

– Samtidig går vi sammen med en ledende bilaktør hvor vi kan forene utviklingskraften med tilgang til lokasjoner, kunder og kompetanse som passer oss perfekt, sier Stenshorne.

Avtalen innebærer at Møller Mobility Group går inn som eier av 50 prosent av LaserWash.

Dekkhotell

Tidligere i år ble det kjent at Møller Mobility Group gikk inn i et strategisk partnerskap med dekkhotell-tjenesten Mitt Dekkhotell. Partnerskapet med LaserWash inngår i den samme strategien for selskapet, hvor konsernet vil utvikle nye bilrelaterte tjenester i tett samarbeid med merkene, og egeneide- og private forhandlere.