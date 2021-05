Bilkjempe knuste analytikerne

General Motors knuste forventningene i første kvartal.

Den amerikanske bilgiganten oppnådde et justert resultat pr. aksje på 2,25 dollar, mens Refinitiv-konsensus var 1,04 dollar pr. aksje, ifølge TDN Direkt.

Omsetningen var imidlertid noe lavere enn analytikernes forventning. Topplinjen viser 32,5 milliarder dollar, mot en konsensus på 32,7 milliarder.

Selskapet viser til sterke resultater hjemme i Nord-Amerika samt opphenting i bransjen i Kina.

Ifølge nyhetstjenesten er GM sikre på å nå målene for i år. Tidligere har bilprodusenten guidet et justert driftsresultat på mellom 10 og 11 milliarder dollar og et justert resultat pr. aksje på mellom 4,50 og 5,25 dollar – og selskapet melder onsdag at det forventer å havne i den øvre delen av intervallet for justert driftsresultat, ifølge TDN Direkt.