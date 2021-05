Sportsbilprodusenten Aston Martin økte inntektene med 152 prosent i første kvartal, til 224 millioner pund, mot 88,8 millioner pund i fjor. Selskapet mer enn doblet bilsalget og utleverte 1.353 biler i årets tre første måneder, opp fra 578 biler i fjor, ifølge kvartalsrapporten.

Tapene ble også mer enn halvert og endte med et underskudd på 42,2 millioner pund, cirka 488 millioner kroner, mot 110 millioner pund i samme periode i fjor.

Aston Martin har ligget med brakk rygg økonomisk i lang tid og tok grep ved å hente den kanadiske milliardæren Lawrence Stroll inn som styreleder tidlig i 2020. Stroll eier også 20 prosent av sportsbilprodusenten.

Selskapet sikter nå mot en guiding på 6.000 biler i 2021. Innen 2024/ 2025 håper det å nå et produksjonsvolum på 10.000 biler og en omsetning på to milliarder pund, som er mer enn en tredobling fra 2020-resultatet. For å nå det målet vil SUVen DBX, som kom på markedet i fjor høst, bli viktig.

Aston Martin for 612 millioner pund i fjor og 981 millioner pund i 2019.

«Jeg er fornøyd med resultatet og vi leverer i tråd med forventningene. Vi har også forbedret lønnsomheten og kontantstrømmen», sier adm. direktør i Aston Martin, Tobias Moers, til Reuters.