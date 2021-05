Batteribytte i stedet for ladekø

Når den kinesiske elbilprodusenten Nio i september skal levere ut de første kundebilene i Norge, står rekkeviddeangsten for fall. Det ble bekreftet på et digitalt pressemøte med Nio-grunder William Li i dag.

Batteribytte har vært vurdert og testet av flere produsenter i enkelte markeder tidligere uten særlig hell, men Nio har tro på batteribytte i tillegg til tradisjonell lading. Derfor vil de før lanseringen i høst etablere fire batteribyttestasjoner i Oslo-området. Neste år vil inntil 16 batteribyttestasjoner etableres i og rundt Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

Tre minutter

Den første bilen som dukker opp i Norge, Nio ES8, har et batteri på 100 kWh som betyr en rekkevidde på 580 kilometer ifølge den liberale NEDC-målestandarden. Med inntil 180 kW ladeeffekt kan den teoretisk lades fra 20 til 80 prosent på 30 minutter. Skulle det likevel være for tregt, kan du bytte til et fulladet batteri på rundt tre minutter og fortsette langturen uten bekymring og angst.

Prisen på bilen anslås til rundt 600.000 kroner og i tillegg må du betale 1.000 kroner måneden for å leie batteriet. Hva det koster å bytte batteriet er heller ikke klart, men hvis tid er penger er det trolig verdt det.

