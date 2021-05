Porsche og Audi løftet VW-marginer

Volkswagen-gruppen fikk et resultat før skatt på 4,5 milliarder euro i løpet av årets tre første måneder. En vekst på over 550 prosent fra første kvartal 2020, da tyskerne fikk et resultat før skatt på 682 millioner euro. Det kommer frem under selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

En hovedfaktorene til den store forbedringen var at salget kom tilbake i Kina, som er konsernets største enkeltmarked. Salget i Folkerepublikken økte med 61,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og kundene gikk først og fremst etter de mer lønnsomme modellene i Volkswagen-konsernets sortiment. Blant annet mer enn doblet salget av selskapets elektriske biler – til 133.300 kjøretøy.

Solgte over 20 prosent flere biler

Omsetningen økte med 13 prosent til 62,4 milliarder euro, mot 55 milliarder i første kvartal 2020.

Selskapets kontaktposisjon er blitt forbedret med 66 prosent, til 29,6 milliarder euro. Penger som kan brukes til å investere i ny teknologi og fortsette konsernets el-satsing. Selskapet har også har også fått en positiv kontantstrøm i motsetning til første kvartal i fjor.

Totalt har Volkswagen solgt 2,4 millioner biler i løpet av de tre første månedene av året. En vekst på 21 prosent fra samme periode i fjor.

– STOR FART: Herbert Diess, konsernsjef i Volkswagen-gruppen. Foto: Ivar Engerud

Hever guidingen

I etterkant av kvartalstallene hever Europas største bilprodusent målene for driftsmarginene for 2021. Volkswagen sier nå at de forventer at driftsresultatmarginen blir på mellom 5,5 og 7 prosent i år, mot tidligere 5,0 til 6,5 prosent. Sier også at de venter å heve leveranser og salg med mer enn 20 prosent også.

– Vi startet året med stor fart og er på en sterk operativ kurs. Dette gjenspeiles tydelig i våre positive kvartalstall, sa Volkswagen-sjef Herbert Diess.

Grunnen til at de løfter guidingen er først og fremst på grunn av veksten i etterspørselen etter premiumbiler med høy margin som Porsche og Audi – en trend som også har blitt observert av konkurrentene General Motors, Daimler og Ford og Stellantis, skriver Reuters.

I første kvartal økte salget av Porsche og Audi med nesten en tredjedel på årsbasis.