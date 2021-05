Grønt lys for Porsche-oppkjøp

Hans-Henrik Riddervolds Autozentrum Holding fikk denne uken beskjed fra Konkurransetilsynet om at de kan overta 91 prosent av aksjene i 356 Holding, som eier de tre Porsche-forhandlerne i Bergen, Ålesund og Trondheim.

Autozentrum Holding eier fra før Porsche-forhandlerne i Oslo, Porsgrunn og Asker & Bærum. I tillegg eier holdingselskapet Porsche-importøren Autozentrum Sport.

Kjempegevinst

Det er investor Espen Galtung Døsvig og 356-gründer Endre Johnsen som selger henholdsvis 60 og 31 prosent av selskapet. Johnsen vil beholde 9 prosent av aksjene og fortsette i selskapet med det overordnede ansvar for butikkene i Bergen, Ålesund og Trondheim.

SUKSESS: Med nesten en tredobling av totalsalget i fjor, hvor elbilen Taycan stod for 1.221 av 1.718 registrere Porscher, er det ventet at resultatene til forhandlerne bedres betraktelig fra året før. Foto: Håkon Sæbø

«Min reise med Porsche ruller videre, men jeg kommer til å jobbe litt mindre og bruke mer tid på familien», sier han til Bergensavisen (BA).

Prisen på selskapet vil de ikke oppgi, men det antydes fra BA en gevinst for de to eierne i hundremillionersklassen. EGD Capitals 60 prosent var i 2019 bokført til 15,6 millioner kroner, så nettogevinsten blir solid.

Mens Johnsen fortsetter i selskapet vil Døsvigs eiendomsselskap EGD fortsette samarbeidet med Autozentrum i rollen som huseier for de to nye Porsche-forretningene som står klare på Kokstad og i Trondheim våren 2022.

Adm. direktør Morten Scheel i Porsche-importør Autozentrum Sport vil heller ikke si noe om prisen, men poengterer at driften fortsetter som før.

GODT ÅR: Adm. direktør Morten Scheel hos Porsche-importøren Autozentrum Sport sier at tallene for 2020 vil mer enn veie opp for de svake 2019-tallene. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi kommer til å videreføre det gode samarbeidet med alle de tre lokale driverne, sier han.

Bedre resultater

De tre 356-forhandlerne omsatte i 2019 for 636 millioner kroner med et samlet overskudd på et par millioner kroner. De svake resultatene skyldes trolig store investeringer og kostnader i forbindelse med oppbygningen og forventningene til den nye elbilen Taycan, noe som også preget Autozentrum Holdings regnskaper i 2019.

Tallene for 2020 er ikke klare, men når vi vet at det totale salget av nye Porscher i fjor økte fra 585 til 1.718 biler, har omsetningen og resultatene økt betydelig ifølge adm. direktør Morten Scheel.

– 2020 blir generelt et godt år og ser man på tallene også for 2019 med store investeringer og underskudd blir de samlet sett gode. Det gjelder både for importøren og våre forhandlere med betydelige utleveringer av Taycan i fjor, sier han.

– Norsk bilbransje generelt går bra for tiden og vi har de riktige produktene, nå også med den nye Taycan Cross Turismo, legger Scheel til.

Forbedringene fra 2019 gjelder trolig også 356 Holding. Siden etableringen i 2014 med 24 solgte biler og en omsetning på like mange millioner kroner, solgte de tre forhandlerne i fjor 1.000 biler og omsatte for rundt en milliard, ifølge Døsvig.