Toyota får Toyoda-kritikk

Toyota Motor-president Akio Toyoda får kritikk for å stille spørsmål ved Japans planer om å forby konvensjonelle biler, bare dager etter at bilkjempen hadde en gjennomgang av konsernets klimalobby og sa de siktet mot å være karbonnøytrale innen 2050.

Reuters har snakket med fem investorer som samlet forvalter 500 milliarder dollar i kapital, og ifølge investorene risikerer Toyota å have i bak konkurrenter som er fullt i gang med elektrifiseringen av bilparken deres, samtidig som de gir dekning for andre selskaper som ønsker å unngå å gjøre endringer for å oppnå klimamålene.

Skal gjennomgå metoder

Etter press fra investorer og aktivister gikk Toyota i forrige måned ut og sa at de ville gjennomgå lobbyvirksomheten sin og at de skulle bli mer åpne om hva slags metoder de brukte.

Men bare tre dager etterpå satte Toyoda, i kraft av å være leder for landets bilprodusentforeningen, spørsmålstegn ved landets beslutning om å forby nye forbrenningsmotorer innen 2035.

– Det Japan trenger å gjøre nå er å utvide sine muligheter for teknologi. Jeg tror regelverk og lovgivning bør følge etter. Politikk som forbyr bensin- eller dieselbiler helt fra begynnelsen, vil begrense slike muligheter, og kan også føre til at Japan mister sine styrker, sa Toyoda.

Det danske fondet AkademikerPension gikk umiddelbart ut og sa at de vil vurdere en aksjonærvedtak eller selge sin andel i Toyota, hvis det ikke ble noen endring.



– Vi er virkelig opptatt av at Toyoda ikke ser ut til å forstå hva som står på spill her, sier Jens Munch Holst, adm. direktør i AkademikerPension.

– Viktig elektrifisering

Blant de andre investorene som Reuters snakket med finner vi også Storebrand Asset Management, den nordiske investoren Nordea Asset Management, Church of England Pensions Board og KLP. Og alle mente at Toyota risikerer å ødelegge for konkurranseevnen sin.

– Som aksjonær i Toyota, engasjerte vi oss aktivt med selskapet og mottok forsikringer om at all lobbyvirksomhet, inkludert bransjeforeninger, vil bli gjennomgått og rapportert om i år, sier an Erik Saugestad, adm. direktør i Storebrand Asset Management og la til:

– Full elektrifisering av transport er viktig for at vi skal oppnå klimamålene våre, og Toyota burde være ansvarlig for dette i stedet for å forlenge produksjonen av nye forbrenningsmotorer og gi bort markedsandelen til andre selskaper.



En talskvinne fra Toyota fortalte Reuters at selskapet ikke umiddelbart kunne kommentere investorenes kritikk, men ville ta opp klimaspørsmål senere i uken når det kunngjør inntjening, skriver Reuters.