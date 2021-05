BMW planlegger å avduke en ny SUV som benytter hydrogen som drivstoff til neste år. Modellen vil produseres i et begrenset opplag, og er en del av det bayerske merkets utviklingsprogram for nullutslippsalternativer, sa selskapets toppsjef, Oliver Zipse, under generalforsamlingen på onsdag.

Utgangspunktet vil være en X5, der den tradisjonelle motoren er byttet ut til fordel for en hydrogendrevet. Et eksakt produksjonsantall ble ikke avslørt, men ifølge Zipse blir det svært få biler.

Til tross for at de fleste store bilprodusentene satser tungt på elektriske biler, så er BMW ett av få merker som utforsker mulighetene for hydrogen. Japanske Toyota er et annet merke som har utforsket hydrogen over lengre tid, og Finansavisen var nylig ute og testet nye Mirai.

BMW har også inngått en allianse med Toyota for å utvikle brenselsceller. Toyota har også samarbeidet med Hyundai for å utvikle brenselsceller for hydrogen. Tidligere i år lanserte Jaguar Land Rover at det ønsker å utvikle hydrogen-teknologi for å møte et fremtidig skifte i bilbransjen.