29-åring kjøpte Tesla på kreditt – fikk over 40.000 kroner i rewards

Enkelte kredittkortutstedere tilbyr belønninger for å bruke deres kredittkort til hverdagskjøp.

Norwegian og SAS har for eksempel kredittkort som gjør at du kan spare opp poeng på handling i dagligvare, klær og så videre, som du senere kan bruke på flyreiser.

En 29 år gammel mann i USA har utnyttet belønningsprogrammene til det ytterste. Keith Rosso og hans kone Liz kjøpte nylig en Tesla Model 3 for totalt like over 490.000 kroner på kreditt. Etter kjøpet satt de igjen med flere titusen i belønning.

– Hvis du bruker kredittkort på en ansvarlig måte er det en sikker måte å tjene mange poeng på store kjøp, sier Rosso.

Slik gjorde han det

Tesla ville ikke la Rosso kjøpe bilen direkte med kredittkort, men de aksepterte betaling gjennom Plastiq – en tredjepart som tar 2,5 prosent avgift for betalingen.

– Trikset med Tesla-kjøpet var kortet jeg brukte, Chase Ink Business Preferred, som ga 3 ganger poeng i belønning for kjøpet, sier Rosso til CNBC.

Kortet gir belønning for eiere av mindre bedrifter innen kategorier som reise, frakt, reklame og internett og telefon.

Tesla-kjøpet kvalifiserte til en trippel belønning, men det er ikke nødvendigvis alltid tilfelle.

Plastiqs avgift på 2,5 prosent endte dermed på 1.470 dollar – rundt 12.000 kroner – mens belønningen hans endte på 180.000 Chase Ultimate Reward-poeng. Poengene er verdt minst 1.800 dollar, men kan være verdt mer dersom de brukes på reise.

Estimert verdi på poengene er opp mot 5.000 dollar, eller mer enn 41.000 kroner.

Rosso og kona vurderer nå å bruke de opptjente pengene på en uke i Maldivene eller tur til Australia.