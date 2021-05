Italiensk superbilmerke kan havne på nye hender

Tyske Volkswagen skal onsdag ha mottatt et uforpliktende bud på Automobili Lamborghini pakket inn i en intensjonsavtale fra det Zürich-baserte investeringsselskapet Quantum Group, ifølge Autocar.

Det italienske superbilmerket fra Bologna er et underselskap av Audi, som igjen er eid av Volkswagen Group.

Quantum Group er et nyetablert investeringsselskap og har dannet et konsortium med det Londonbaserte investeringsselskapet Centricus Asset Management. De tar sikte på å skape en plattform for «teknologi- og livsstilsinvesteringer», under prosjektnavnet «Outlook 2030».

Oppkjøpet inkluderer hovedkontoret i Sant'Agata i Italia, samt motorsportsvirksomheten, og skal være en av de sentrale investeringsinteressene til Quantum Group. Tilbudet, som ble sendt tidligere denne måneden, er et formelt skritt for å utføre en due diligence med den italienske produsenten.

Konfidensielle dokumenter

Både Volkswagen Group-styreleder Herbert Diess og Audi-styreleder Markus Duesmann er informert om tilbudet, og har mottatt en såkalt «vision book», som inneholder konfidensielle dokumenter fra Quantum Group.

De konfidensielle dokumentene skisserer sentrale elementer i kjøpsforslaget, ifølge Autocar.

Et av de sentrale elementene i intensjonsavtalen er et strategisk partnerskap mellom Quantum Group og Volkswagen for å bevare den fremtidige driften av Lamborghini. Det skal også være innfelt et punkt om en femårig leverandøravtale med Audi. Samtlige av Lamborghinis modeller er i dag avhengige av komponenter fra Volkswagen.

Partnerskapet innebærer også deling av immateriell eiendom, teknologi for elektriske kjøretøyer, samt etablering av et utviklingssenter i den tyske delstaten Niedersachsen for utvikling og produksjon av battericeller og batteripakker. I tillegg skal ledelsen beholdes og det antydes at 850 nye arbeidsplasser vil skapes via utviklingssenteret.

Forretningsplanen fra Quantum Groups side skal sørge for en oppskalering i volum og det som blir beskrevet som en «EV-løsning» for Lamborghini innen 2025.