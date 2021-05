– Det er ikke til salgs og budet blir ikke vurdert

På onsdag mottok tyske Volkswagen Group et et uforpliktende bud på Automobili Lamborghini pakket inn i en intensjonsavtale fra det Zürich-baserte investeringsselskapet Quantum Group.

Avtalen inkluderte et strategisk partnerskap mellom Volkswagen og Quantum Group, og en femårig leverandøravtale med Audi. I tillegg er det planlagt et utviklingssenter som skal bidra til 850 nye arbeidsplasser.

Til tross for et omfattende avtaleforslag fra det sveitsiske selskapet skal ikke styrene i Volkswagen og Audi ha brukt lang tid på å ta et standpunkt.

«Lamborghini er ikke til salgs. Audi og Volkswagen vurderer ikke tilbudet», sier en talsperson fra Audi til CNN.

Quantum Group har ikke besvart CNNs forespørsel om en kommentar.

Det ser dermed ut til at Volkswagen vil beholde den italienske superbilprodusenten i porteføljen, som også består av Porsche, SEAT, Skoda, Bentley og Ducati, i tillegg til Audi.