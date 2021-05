Tesla krever ny behandling i forliksrådet

En programvareoppdatering gjorde at en del Tesla-eiere opplevde dårligere batteritid og kapasitet.

30 av eierne tok saken til forliksrådet og krevde erstatning eller at batteri- og ladekapasiteten gjenopprettes til nivået den var før oppdateringen.

Tesla ga ikke tilsvar til forliksklagen og møtte heller ikke opp i forliksrådet, som dermed avsa en fraværsdom i klagernes favør.

– Det som har skjedd, er at vi ikke har vært kjent med forliksklagen eller tilsvarsfristen, og forliksrådet avgjorde derfor dessverre saken i en fraværsdom. Vi er ikke enige i konklusjonen og har begjært saken oppfrisket for å få den behandlet på en ordentlig måte, sier Teslas kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland til Tek.no.