Tesla Model 3 fjernes fra toppliste

Tesla Model 3 har vært mer eller mindre fast på Consumer Reports toppliste, og noen ganger den eneste av Teslas modeller på listen – men ikke nå lenger.

Amerikanske Consumer Reports har nå fjernet Tesla Model 3 fra listen over sine førstevalg – «top picks». Ifølge Marketwatch.com ble Model 3 fjernet etter at selskapet meldte at det bytter fra radarsensorer til et kamerabasert system i noen av sine modeller.

Tesla Model 3 og Model Y, som leveres i USA fra denne måneden, kommer ikke lenger med aktive radarsensorer. Nå leveres de med det nye kamerabaserte systemet, som Tesla kaller «neural net processing, og som er en del av Teslas nye, avanserte kjøresystem.

Tesla har meddelt at i en periode vil noen funksjoner i biler med Tesla Vision være inaktive eller midlertidig begrenset, slik som «lane assist» over visse hastigheter. Tesla skal ha

lovet å aktivere disse igjen i løpet av de kommende ukene.

Model S og Model X berøres ikke av disse endringene, og heller ikke biler bygget for andre markedet vil bli berørt, heter det. De vil fremdeles leveres med de samme radarbaserte ADAS-systemene (Advanced Driver Assistance Systems) som før.