Tesla-sjefen: – Prisene øker

Flere av globale råvareprisene har skutt i været i år på grunn av økt produksjon og sterkere etterspørsel. Kobberprisen er opp 30,2 prosent i år, aluminiumsprisen har steget 24,2 prosent og stålprisen er opp rundt 13 prosent, ifølge London Metal Exchange.

I slutten av mai økte Tesla prisene på Model 3 og Model Y nok en gang i USA. Det var den femte økningen på bare noen få måneder, ifølge Electrek.

SVAR: Elon Musk svarer en Twitter-bruker på hvorfor prisene stiger. Foto: Skjermdump: Twitter

Prisøkningen har ikke gått upåaktet hen og en Twitterbruker fyrte av et stikk i retning Tesla og sjefen Elon Musk. «Jeg liker ikke retningen med at Tesla øker prisene, men fjerner funksjoner som korsryggstøtte på Model Y», skriver brukeren Ryanth3nerd. Musk, som er en aktiv Twitter-bruker, svarte på meldingen.

«Prisene øker på grunn av stort press i forsyningskjeden for hele industrien. Spesielt for råvarer», svarte Musk.

Under en investorkonferanse i april sa Musk at Tesla måtte håndtere «krevende utfordringer i forsyningskjedene», med en henvisning til mangel på chiper i bilindustrien. Han påpekte samtidig at Tesla var ferdig med de fleste problemene.