Herman Flesvig blar opp for monster-Mercedes

Herman Flesvig er for alvor blitt et kjent fjes på norske TV-skjermer med humorserien «Førstegangstjenesten» på NRK, og han har deltatt i flere underholdningsprogrammer på statskanalen.

I tillegg er han komiker, artist, aktiv på Instagram og har sammen med Mikkel Niva laget podcasten «Friminutt», som rager høyt på listen over Norges mest populære podcaster.

Suksessene har ført til at pengestrømmen i komikerens selskap har skutt fart. Omsetningen i Flesvig Underholdning, der han er oppført med alle aksjene, økte med 41 prosent fra 2018 til 2019, fra 1,2 til 1,7 millioner kroner, ifølge VG.

Samme året tok Flesvig ut 1,2 millioner i lønn, opp fra 866.000 i 2018.

KJØP: Herman Flesvig har sikret seg en mørk grå Mercedes-AMG GT S. Her i en facelift-utgave. Foto: Mercedes-Benz

Heftig bilkjøp

Noe av pengene har komikeren nylig benyttet til å sikre seg toppmodellen til Mercedes-Benz, nemlig en mørk grå Mercedes-AMG GT S fra 2015. Her snakker vi toppmodellen med 510 hestekrefter fra en illsint V8er på fire liter med twin-turbo. Det er 58 hester mer enn en standard GT.

Startprisen på godbiten var på 1,87 millioner kroner tilbake i 2015, men med utstyr endte sluttprisen fort på godt over to millioner. På Finn ligger det i skrivende stund syv GT S til salgs, alle til rundt 1,2 millioner.

For den summen klarer du sprinten fra 0-100 på lynraske 3,3 sekunder, som er nok til å kjøre fra det aller meste. Nåla stopper heller ikke før du når 310 km/t.

Flesvig står oppført som eier av bilen siden 12. april, og den er bruktimportert. I en fersk post på Instagram har han lagt ut et bilde av bilen. Fremfor å blåse 9.000 på et personlig bilskilt, har humorkongen bare satt på et klistremerke med «komplett spiller», en referanse til et tilbakevendende segment i podcasten «Friminutt».