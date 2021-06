Australia er kjent for gruvevirksomheten og var det landet som hadde nest høyest produksjonsverdi med 123 milliarder dollar i 2016. Bare Kina var større med en verdi på 626 milliarder dollar, ifølge Statista.

Det benytter Tesla seg av og bilprodusenten venter å bruke mer enn én milliard dollar, cirka 8,3 milliarder kroner, i året på batteriråvarer fra Australia.

«Vi forventer at forbruket av australske mineraler vil øke til mer enn én milliard dollar pr. år de neste årene», sier Robyn Denholm, styreleder for den amerikanske bilprodusenten, til Reuters.

Denholm påpeker at Australia er rikt på mineraler som benyttes i batterier, som litium og nikkel, og at de står klare til å utvikle forsyningskjeder for elektriske bilbatterier. Hun la også til at Tesla allerede henter tre fjerdedeler av sitt litiumbehov fra Australia, samt over en tredjedel av nikkelet.

Tesla leverer også batterier til Australia for å lagre energi fanget fra solcellepaneler på taket, som styrker påliteligheten i energinettverket. Landet har verdens høyeste tetthet pr. innbygger av solcellepaneler på taket.