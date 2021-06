Volkswagen og Winterkorn nærmer seg forlik

Søndag meldte Volkswagen at de har blitt enige med tidligere administrerende direktør Martin Winterkorn om rammene rundt et erstatningsforlik knyttet til hans rolle i utslippsjukset for seks år siden.

Skandalen gikk ut på at selskapet bevisst utstyrte nye dieselbiler med programvare som sørget for at bilene framsto som mer miljøvennlige enn de egentlig var, da de ble testet for utslippsgasser.

I mars opplyste det tyske bilkonsernet at det ville kreve erstatning fra Winterkorn. Søksmålet bygger på grunnlaget at han ikke fremviste den aktsomheten som aksjeloven krever. I tillegg krever bilprodusenten erstatning for at han ikke raskt og tydelig informerte om omstendighetene rundt bruken av den ulovlige programvaren, melder Reuters.

Skandalen rammet Volkswagen hardt. I tillegg til en kraftig nedgang i bilsalget, har selskapet måtte punge ut mer enn 32 milliarder euro – 323 milliarder kroner – i kostnader knyttet til bøter, rettinger og saksomkostninger.

Det har enda ikke kommet noen detaljer rundt forliket. Partene er ventet å komme til enighet rundt de siste detaljene i avtalen i løpet av de neste dagene.