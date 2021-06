Tidligere toppsjef må betale millionsum til Volkswagen

Representantskapet i det tyske bilselskapet godkjente forliket lørdag, opplyser en talsperson for Volkswagen.

Ifølge tyske medier krever Volkswagen tilbake over 1 milliard euro fra personer som tidligere hadde lederstillinger. Forsikringer vil dekke mellom 200 og 500 millioner euro.

Skandalen i 2015 rammet selskapet hardt og førte til en markert nedgang i bilsalget i tillegg til at det måtte utbetale store summer i bøter og erstatninger.

Selskapet hadde bevisst utstyrt nye dieselbiler med programvare som sørget for at bilene framsto som mer miljøvennlige enn de i virkeligheten var når de ble testet for utslippsgasser.

