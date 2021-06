Bilmerket har Warren Buffett på investorlisten – nå kommer de første bilene til Norge

Den kinesiske elbilprodusenten BYD, der Warren Buffetts selskap Berkshire Hathaway har en eierandel på 8,2 prosent, har sendt de 100 første SUVene BYD Tang fra kaia i Shanghai til Norge, ifølge en pressemelding.

Forsendelsen er planlagt å ankomme Norge i slutten av juli, og vil dermed være hos forhandlere i løpet av sommeren.

BYD og RSA har utviklet en komplett strategi for bilsalg, ettermarked og delesalg for det norske markedet, og har allerede opparbeidet et forhandlernettverk i Norge med 45 forhandlere, ifølge meldingen.

Med en eierandel på 8,2 prosent er Berkshire Hathaway, med milliardæren Warren Buffet i spissen, den åttende største investoren.

100 av 1.500

100 BYD Tang er den første forsendelsen av personbiler fra det kinesiske merket til Europa, men det er allerede godt etablert som produsent av elektriske busser for offentlig transportsektor i Europa.

Tidligere har selskapet bekreftet at 1.500 BYD Tang vil ankomme Norge før året er omme, og 500 biler er forhåndssolgt.

Tang leveres med firehjulstrekk og sju seter, i tillegg til at den gjør 0-100 km/t på 4,6 sekunder. Batteripakken har en kapasitet på 86,4 kWh og en rekkevidde på 400-528 kilometer. Prisene begynner på 599.900 kroner.