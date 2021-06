Ny mann tar over en av verdens beste biljobber

Ferrari har ansatt italieneren Benedetto Vigna som ny adm. direktør. Vigna slutter seg til superbilprodusenten 1. september, og leder for tiden den største divisjonen i chipprodusenten STMicroelectronics, ifølge en melding fra Ferrari.

52-åringen har internasjonal erfaring og jobbet i noen av verdens ledende teknologiselskaper. Nå tar han over sjefsrollen i Ferrari, som har vært ledig i et halvår, etter at Louis Camilleri gikk av med pensjon tidlig i desember.

Vigna, som også er medlem av STMicroelectronics ledergruppe, forlater det fransk-italienske IT-selskapet 31. august.

Styreleder John Elkann, utsendingen fra Agnelli-familien som kontrollerer Ferrari gjennom investeringsselskapet Exor, er godt fornøyd med sjefsvalget og mener Vigna «vil drive mye av endringen i bransjen», ifølge meldingen.

Elkann har hatt det øverste ansvaret siden Camilleri ga seg i desember.