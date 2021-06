VW vurderer å ta timebetalt

På jakt etter nye inntektskilder sier nå salgsdirektøren i Volkswagen at bilkjempen vurderer å ta betalt for bruken av autonom (førerløs) kjøring.

– Når det gjelder autonom kjøring, kan vi tenke oss å tilby det på timebasis, sier Klaus Zellmer, som er ansvarlig for salg, markedsføring og ettersalg hos Volkswagen til den tyske avisen Die Welt.

– Vi antar en pris på rundt syv euro pr. time. Så hvis du ikke vil kjøre selv på tre timer, kan du gjøre det for 21 euro, sier Zellmer.



Framskynder digitalisering

Volkswagen har planer om å fremskynde digitaliseringen av sin egen forretningsmodell, og vil gå fra å være en ren bilselger til å bli en mobilitetsleverandør. Allerede neste år er planen at VW-merket skal selge ekstra digitale tjenester til sjåfører i ID-serien.

Tanker er at i stedet for at man bestemmer seg for å kjøpe ekstrautstyr før de kjøper bilen, så kan man bestille tilleggsfunksjoner pr. time eller om dagen – enten man ønsker lengre rekkevidde eller større ytelse.

Men kronjuvelen i disse tilleggstjenestene vil være autonom kjøring som det er ventet at man vil få mot slutten av tiåret. Fordi teknologien for helt autonome kjøretøy er så dyr, antar VW at funksjonen hovedsakelig vil bli tilbudt som en tilleggstjeneste, skriver Die Welt.

– Dette gjør autonom kjøring tilgjengelig for alle – og ikke bare for de som har råd til en bil med femsifret tillegg, sier Zellmer.



Selv om en betal-per-bruk-tjeneste vil gjøre det lettere for folk med dårlig råd til å få kjøre førerløse biler, er det ikke bare av veldedighet Volkswagen-leker med tanken. Konserndirektøren anslår salgspotensialet til den digitale tilleggstjenesten til å bli et tresifret millionbeløp i euro.