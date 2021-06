Girer opp elbilsatsingen – skal produsere 400.000 i året

Renault skal produsere 400.000 elbiler i året fra 2025. Det er blant ambisjonene i forbindelse med den franske bilprodusentens lansering av nytt virksomhetsområde, kalt Renault ElectriCity.

Tidligere i år opplyste kilder til Reuters at Renault gikk med planer om dobling av elbilsalget.

Ansetter flere hundre

Det er Renault-fabrikkene i Douai, Maubeuge og Ruitz nord i Frankrike som vil inngå i den nye satsingen.

Målet er å skape Europas største og mest konkurransedyktige produksjonsfasilitet for elektriske kjøretøy.

Innen 2025 skal den årlige produksjonen opp i 400.000 elbiler, og frem mot 2024 skal det etableres 700 nye stillinger knyttet til det nye virksomhetsområdet. I dag jobber det rundt 5.000 ansatte ved de tre fabrikkene.

Den formelle lanseringen av den nye elbilsatsingen kommer en dag etter at det ble kjent at Renault er tiltalt for å ha jukset i utslippstester av dieselbiler i årevis.