Tesla får svi etter sikkerhetsendring

Consumer Reports, en amerikansk non-profit-organisasjon som har tester og rangering for mer enn 9.000 produkter og tjenester, har nedgradert ratingen på Teslas Model 3 og Y, ifølge CNN.

De to modellene har også blitt fratatt betegnelsen som et «Top Safety Pick+» fra Insurance Institute for Highway Safety, som også er en amerikansk non-profit-organisasjon, grunnlagt av forsikringsselskaper rettet mot bilindustrien.

Nedgraderingen kommer etter at Tesla 1. mai kunngjorde at Model 3 og Y vil få erstattet det radarbaserte systemet de brukte for å oppdage hindringer med et kamerabasert system kalt «Tesla Vision» i Nord-Amerika.

Endringen fikk den amerikanske føderale sikkerhetsregulatoren, National Highway Traffic Safety Administration, til å ta modellene av listen for automatisk bremsing eller et frontkollisjonsvarslingssystem. Det påvirket dermed Consumer Reports til å endre sin rating.

Justerer ned

«For å bli vurdert for en Consumer Reports Top Pick, må et kjøretøy anbefales og ha standard frontkollisjonsvarsel og automatisk nødbremsing med fotgjengergjenkjennelse», skriver Consumer Reports i den oppdaterte rapporten, ifølge CNN.

På grunn av frafallet av disse funksjonene falt Model 3s samlede poengsum fra 78 til 75, på en skala som går til 100, men den beholder fortsatt «anbefalt»-statusen.

Model Y, som ikke er et anbefalt kjøretøy av Consumer Reports, gikk ned fra 50 til 47 poeng.

«Generelt sett er flere sensorer nyttigere. Jeg forstår ikke hvorfor de dropper en sikkerhetsfunksjon, med mindre det er av en spesiell grunn som tilgjengeligheten på deler», sier Jake Fisher, seniordirektør for Consumer Reports Auto Test Center, til CNN.

Tesla svarte ikke CNN på en forespørsel om kommentar om endringene.