Ifølge tiltalen dreier det seg om biler solgt i årene 2009 til 2015, opplyser Citroëns eierselskap Stellantis i en kunngjøring.

Selskapet har fått beskjed om å betale et depositum på 80 millioner kroner, samt stille bankgaranti for ytterligere 250 millioner kroner, til dekning av eventuelle erstatningskrav og bøter.

Volkswagen, Renault og Peugeot opplyste også denne uken at de er satt under tiltale i Frankrike, anklaget for juks med utslippsdata.