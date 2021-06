– Den er raskere enn alle Porscher og sikrere enn noen Volvo

Tesla-sjefen Elon Musk er ikke kjent for å spare på superlativene når han presenterer nye modeller, og torsdagens avduking ved selskapets fabrikk i Fremont, California, ble intet unntak.

For et fåtall kunder lanserte Musk offisielt den nye modellen «Model S Plaid», som er en oppdatering av Teslas flaggskipsmodell «Model S».

Model S ble introdusert for første gang i juni 2012, og det har kun vært små oppdateringen siden den gang. Til tross for relativt beskjedne kosmetiske endringer utvendig på Plaid, så har Tesla gjennomført en overhaling interiørmessig, med blant annet nye skjermer og midtkonsoll.

I tillegg blir bilen ekstremt rask og skal klare sprinten fra 0-100 km/t på 2,1 sekunder.

– Modellen er raskere enn alle Porscher og sikrere enn noen Volvo, sa Musk fra scenen i Fremont.

NYTT: Tesla Model S Plaid får helt nytt interiør, men det firkantede rattet blir erstattet med et rundt. Foto: Tesla

Produksjonsstart

Grepet med å lansere en ny utgave av Model S kommer i kjølvannet av at konkurrentene har begynt å pøse ut elbiler på markedet. Porsche, Mercedes-Benz og BMW lanserer nye elektriske modeller på løpende bånd, og Tesla møter også konkurranse fra USA i Rivian og Lucid Motors.

De gode nyhetene for Tesla-fans er at de første 25 bilene av Plaid vil leveres nå, og fra neste kvartal skal det leveres 1.000 biler i uken, ifølge Musk.

«Vanlige» Plaid blir den eneste utgaven av nykommeren. Opprinnelig var det planlagt en topputgave, Plaid+, men Musk meddelte på Twitter i forrige uke at modellen ikke går i produksjon. Grunnen til at modellen blir droppet er ifølge Tesla-sjefen at «Plaid er mer bare så god».

Tesla Model S Plaid Prislapp på 130.000 dollar.

Rekkevidde på cirka 630 kilometer.

1.020 hestekrefter.

Toppfart på rundt 320 kilometer i timen.

Bilen akselererer fra 0 til 100 på 2,1 sekunder.