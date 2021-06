Storbank senker kursmålet og nedgraderer anbefalingen på bilaksje

Goldman Sachs nedjusterer anbefalingen på Ferrari-aksjen, som er notert på Milano-børsen, til salg fra tidligere kjøp. Samtidig kappes kursmålet til 170 euro, fra tidligere 192 euro, ifølge en Bloomberg-analyse, melder Dagens Industri.

Investeringsbanken peker på forventninger om økte kapitalinvesteringer og begrenset inntjeningsvekst som grunnene til nedjusteringen.

Det forventes at de totale investeringene vil øke på grunn av investeringer i elbiler og en overgang til fremtidig teknologi. Goldman Sachs tror ikke lenger at Ferrari kan kompensere for det tapte volumet i 2020, og har derfor senket estimatene for produsentens driftsresultat med 5 og 16 prosent for 2022 og 2023.

Ferrari-aksjen, som handles under tickeren RACE på børsene i New York og Milano, er ned 1,26 prosent og står i 168,85 euro på Milano-børsen. Aksjen er på samme børs ned 10,18 prosent for året.

Selskapet har nylig ansatt italieneren Benedetto Vigna som ny adm. direktør. Vigna vil ta over sjefsrollen 1. september.

Bedre i Bologna

Goldman Sachs har ikke troen på Ferrari, men hos erkerivalen fra Bologna går det godt. Lamborghini er nesten utsolgt i 2021 etter at lettelsene på coronarestriksjonene gjør at kundene bruker penger som aldri før.

Den italienske superbilprodusenten er posisjonert for sterk vekst i 2021, sier Stephen Winkelmann, adm. direktør i Lamborghini, i et intervju på Milano Monza Motor Show.

I første kvartal 2021 klatret leveringene med 25 prosent til ny rekord.

Lamborghini tilhører Volkswagen-konsernet, og Volkswagen-aksjen har steget 74,60 prosent i år, til 297 euro.