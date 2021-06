Ruller ut Tesla Model 3-biler

I tillegg til de 250 elektriske bybilene som allerede står plassert rundt i Oslos gater, ruller Vy tirsdag ut 30 nye Teslaer, ifølge en pressemelding.

– Med de nye Teslaene får vi i tillegg større biler med god bagasjeplass og firehjulstrekk, som også egner seg til hytteturer eller norgesferie, kommenterer konserndirektør for Kundeopplevelse og innovasjon i Vy, Synne Homble.

Tesla Model 3-bilene kan leies gjennom Vybil-appen. Eksempelvis vil syv dager med turbil koste 4.999 kroner, og 2000 km kjøring og lading på Teslas destinasjon- og superladere er inkludert.

Aldersgrense

Aldersgrensen for å leie en turbil er 23 år. Du kan leie bilen så lenge du vil, men du kan ikke forhåndsreservere en bil i mer enn 30 minutter.

– Med det nye tilbudet vårt har vi både turbiler og bybiler, som hver for seg dekker ulike behov hos brukerne, sier Homble.

Tjenesten som tidligere het Din Bybil, har nå derfor skiftet navn til Vybil.

– Sammen utgjør Vybilene en mer helhetlig tjeneste, som gir brukerne av bilene et enda bedre alternativ til å eie bil selv, sier Homble.

Tesla får svi

Consumer Reports, en amerikansk non-profit-organisasjon som har tester og rangering for mer enn 9.000 produkter og tjenester, nedgraderte forrige uke ratingen på Teslas Model 3 og Y, ifølge CNN.

De to modellene har også blitt fratatt betegnelsen som et «Top Safety Pick+» fra Insurance Institute for Highway Safety, som også er en amerikansk non-profit-organisasjon, grunnlagt av forsikringsselskaper rettet mot bilindustrien.

Nedgraderingen kommer etter at Tesla 1. mai kunngjorde at Model 3 og Y vil få erstattet det radarbaserte systemet de brukte for å oppdage hindringer med et kamerabasert system kalt «Tesla Vision» i Nord-Amerika.