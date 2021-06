General Motors har økt de planlagte investeringene til elektrifisering av bil-porteføljen til 35 milliarder dollar, cirka 297 milliarder kroner, ifølge en melding fra selskapet.

Det er en økning på 75 prosent fra investeringsnivået som ble annonsert i mars 2020.

GM har tidligere kommunisert at det skulle satse på mer enn nullutslippsbiler, inkludert elektriske- og hydrogendrevne biler, og med den utvidede finansieringsplanen skal amerikanerne også utvikle elektriske lastebiler. Det skal også satse tyngre på produksjonskapasiteten for elektriske SUVer.

Detroit-selskapet skal også øke produksjonen av battericeller i USA og vil som et ledd i batteristrategien få fortgang i planene om å bygge to nye anlegg for batteriproduksjon. Det kommer i tillegg til batterianleggene som allerede er under bygging i Tennessee og Ohio.

1 million biler

«GM retter seg mot et årlig globalt EV-salg på mer enn 1 million innen 2025», sier GMs styreleder og adm. direktør Mary Barra i meldingen.

«Vi øker investeringen for å skalere raskere fordi USA har økt tempoet for elektrifiseringen sammen kombinert med økt etterspørsel fra kundene», legger hun til.

Bilgiganten la frem svært sterke tall for første kvartal, og det gjør det lettere å putte penger i økte fornybare investeringer, ifølge Barra. GM har også uttalt at det forventer å levere bedre resultater enn forventet i andre kvartal 2021.