Overgår forventningene – ordreboken eser ut

Under en Deutsche Bank-konferanse på torsdag uttalte Fords adm. direktør, Jim Farley, at driftsresultatet i andre kvartal vil overgå forventningene, melder Reuters.

Resultatbedringen skyldes lavere kostnader og stigende priser på nye og brukte biler grunnet den globale mangelen på halvledere.

Farley uttalte også under konferansen at den amerikanske bilprodusenten vil øke utgiftene til elektriske kjøretøy utover den opprinnelige summen på 30 milliarder dollar frem til 2025. Ford følger dermed det samme sporet som konkurrenten General Motors, som også meldte på torsdag at det høyner innsatsen i elektrifiseringen.

Ford vil gi en mer detaljert prognose for andre halvdel av 2021 når det presenterer resultatene for andre kvartal 28. juli.

Chipmangel

Michigan-selskapet har som de fleste andre internasjonale bilprodusenter blitt rammet av den globale mangelen på halvledere. Fords direktør har tidligere uttalt at chipmangelen vil koste selskapet 2,5 milliarder dollar i år, samt halvere bilproduksjonen i andre kvartal.

Farley tror ikke halvledermarkedet vil gå tilbake til normalen før neste år, og at Ford har blitt hardere rammet enn andre produsenter på grunn av brannen ved et japansk anlegg av Renesas Electronics, som svekket chipproduksjonen.

Chipmangelen har imidlertid ført til høyere priser for nye biler, så vel som brukte biler. Det slår igjen positivt ut for resultatet til bilprodusenten.

Ford har også startet produksjonen av SUV-en Bronco og pickupen F-150 Lightening. Farley opplyste om at selskapet har fått in 125.000 bestillinger på Bronco og 100.000 bestillinger på F-150 Lightening.