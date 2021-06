Setter sluttstrek for produksjonen i 2026

Sjefen for den tyske bilprodusenten Audi, Markus Duesmann, skal under et styremøte på torsdag ha presentert den nye tidslinjen for elektrifiseringen av selskapet, ifølge en rapport den tyske avisen Süddeutsche Zeitung har fått tak i.

Hovedpunktet i planen er at Audi skal lansere sin endelige og siste forbrenningsmotor senest i 2026.

En offentlig uttalelse om elektrifiseringsnyheten er ventet i løpet av de kommende dagene.

Duesmann uttalte til tyske Automobilwoche i mars at Audi ikke ville oppdatere forbrenningsmotorene lengre, men går nå ett skritt lengre i strategien med å fase ut tradisjonelle motorer.

I tråd med Volkswagen

Audi er ett av selskapene under paraplyen til morselskapet Volkswagen, som har satt skyhøye elektrifiseringskrav til seg selv fremover. Audis nyeste strategi er dermed i tråd med Volkswagens grønne ambisjoner.

Ingolstadt-selskapet er godt i gang med elektrifiseringen gjennom de helelektriske modellene E-tron og E-tron GT . Den mindre SUVen Q4 E-tron og en elektrisk utgave av stasjonsvognen A6 er også på trappene.

I tillegg er nesten hele modellrekken til Audi tilgjengelige med en hybrid drivlinje.

Til tross for at Audi ikke skal lage forbrenningsmotorer fra 2026, så forventes det at salget av biler med de tradisjonelle motorene vil vare inn i 2030-årene. Det skyldes at en forbrenningsmotor har en konvensjonell livssyklus på syv år.