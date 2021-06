Svensk duo planlegger en ny gigafabrikk i Europa

Volvo Car Group vil etablere et joint venture med det svenske batteriselskapet Northvolt for å utvikle og produsere mer bærekraftige batterier. Batteriene skal også skreddersys for å drive neste generasjons Volvo- og Polestar-biler, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Som et første skritt mot et 50/50 joint venture, har Volvo Car Group og Northvolt som mål å etablere et forsknings- og utviklingssenter i Sverige. Oppstarten er satt til 2022.

Senteret skal bygge på batterikompetansen til begge selskapene og utvikle neste generasjons battericeller og teknologi for å integrere dette bedre inn i Volvo- og Polestar-biler. Det planlagte joint venture-selskapet vil også etablere en ny gigafabrikk i Europa med en potensiell kapasitet på opptil 50 gigawatt timer (GWh) pr. år.

Produksjonen for gigafabrikken er planlagt å starte i 2026, og vil sysselsette rundt 3.000 mennesker.

Plasseringen av fabrikken er foreløpig ikke bestemt.

Et ledd i målet

Som en del av planene vil Volvo også skaffe 15 GWh battericeller pr. år fra Northvolts eksisterende batterianlegg i Skellefteå i Sverige fra 2024. Leveransen skal være med å sikre Volvos elektriske utvikling fremover.

Volvo Cars har satt et mål om at 50 prosent av bilene som selges skal være helt elektriske innen 2025, samt at det kun skal selge hel-elektriske biler innen 2030.

Volvo vil avsløre flere detaljer om den fremtidige teknologi- og batteriplanen på Volvo Cars Tech Moment, som blir avholdt 30. juni.