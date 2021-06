– Vi vil kutte produksjonskostnadene med 25 prosent

Tyske BMW har startet en ordentlig elektrifiseringsoffensiv og lanserte nylig den helelektriske SUV-en iX og el-sedanen i4, i tillegg til den mindre SUV-en iX3. Planen er å ha 25 helt elektriske modeller på veien innen 2023.

Det stopper likevel ikke bilprodusenten fra Bayern i å oppdatere biler med tradisjonell- og hybrid drivlinje. For halvannen uke siden slapp det bilder og informasjon om oppgraderingene av de mellomstore SUV-ene X3 og X4.

Nye og oppgraderte modeller er ikke det eneste som foregår i Sør-Tyskland. BMW planlegger å kutte produksjonskostnadene signifikant innen 2025.

«Vi vil kutte produksjonskostnadene pr. kjøretøy med 25 prosent innen 2025, sammenlignet med nivået i 2019», sier Milan Nedeljkovic, styremedlem med ansvar for produksjon i BMW, til den tyske avisen Handelsblatt.

Gode tall

BMW har hatt en god start på året og solgte mer enn 636.000 biler i første kvartal, en økning på 33,5 prosent fra samme periode i fjor. Biler med hybrid- eller helelektrisk drivlinje utgjør stadig mer av salget og endte på 70.200 enheter i første kvartal.

I mai sa BMW at det forventet å nå de finansielle målene for 2021, til tross for høyere råvarepriser og krisen i markedet for halvledere.

BMWs konsernsjef, Oliver Zipse, har tidligere uttalt at den globale halvlederkrisen også vil ramme de, og at det kan påvirke produksjonen negativt i andre kvartal.