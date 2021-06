Tyske Volkswagen har fått et enda bedre elektrisk fotfeste i Norge med elbilen ID.3 og storebroren ID.4. Sistnevnte er også blitt tilgjengelig med firehjulstrekk, ID.4 GTX, noe som appellerer sterkt til norske kunder. I mai var det den fjerde mest solgte bilmodellen her hjemme med 774 biler, og så langt i år er det den tredje mest solgte, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Sterke salgstall førte til knallvekst på 550 prosent i første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor, og et tilhørende resultat før skatt på 4,5 milliarder euro. Salgsveksten var sterkt knyttet til økt salg i Kina og globalt doblet det tyske konsernet antall solgte elbiler til 133.300 kjøretøy.

Ferske salgstall for de to utgavene av selskapets nyeste elbil, ID.4 og ID.4 GTX, i Kina viser derimot at det er skjær i sjøen for Volkswagens salg i verdens største bilmarked.

De to modellene ble lansert i Kina i mars, og i mai ble det kun solgt 1.213 utgaver til sammen. Det var omtrent 200 færre enn i april, ifølge Reuters. Tallene gir grobunn for en «bekymringsfull treg start i Kina», uttaler selskapskilder til nyhetsbyrået.

Til sammenligning solgte Tesla 6.612 utgaver av Tesla Model Y i Kina de to første månedene etter lansering.

NYKOMMER: Volkswagens ID.4 har kommet med firehjulstrekk og fått navnet ID.4 GTX. Foto: Volkswagen

Langt under prognosene

Salget er langt under selskapets anslag for samarbeidet med SAIC Motor, som produserer ID.4-modellene for tyskerne i Shanghai. Volkswagen hadde i sine egne prognoser regnet med et salg på 50-60.000 biler i året, sa Yang Siyao, en markedsføringssjef i selskapet, til kinesiske medier i mars.

Kildene Reuters har vært i kontakt med begrunner det svake salget med mangel på teknologiske løsninger, hard konkurranse, sen lansering sammenlignet med Tesla, samt kinesiske konkurrenter.

«Salget ligger så langt bak våre tidligere forventninger. Vi har måttet kutte i produksjonen av ID.4 om og om igjen», sier en anonym kilde innsikt i saken til Reuters.

I tråd med forventningene

I en uttalelse til Reuters sier Volkswagen at Kina-salget er i tråd med forventningene da det bygger opp produksjonen og et nytt salgsnettverk. Det ser heller ikke på Teslas Model Y som en direkte konkurrent til ID.4.

Volkswagen er også overbevist om at de to ID.4-utgavene vil få et oppsving i salget, og la til at det skal lansere ytterligere tre ID.-modeller i Kina i år.

Det tyske konsernet var raskt ute med satsningen på elbiler i Kina, og har 12 ID.-butikker i landet, med en plan om å utvide til 100 innen utgangen av året.

Salget av ID.4 i Kina står i sterk kontrast til Europa, der det ble solgt 12.101 biler de to første månedene etter lanseringen.