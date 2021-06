Hever kursmål på to bilaksjer

I en oppdatering tirsdag hever det britiske meglerhuset Barclays kursmålet på Ford-aksjen fra 15 dollar til 17 dollar, og hever samtidig kursmålet på bilkonsernet General Motors fra 70 dollar til 74 dollar. Det skriver CNBC.

Meglerhuset begrunner endringen i kursmålet med at økte priser på biler vil være positivt for bilselskapene. Økt etterspørsel etter biler under pandemien, samt produksjonsstopp på grunn av problemene med Covid-19, har presset prisen på biler i USA kraftig det siste året.

«Prisdata fra midten av måneden indikerer sterkere prising enn forventet for både Ford og General Motors. Faktisk viser data fra midten av måneden en økning i gjennomsnittlige transaksjonspriser og en nedtrapping i incentivutgifter», skriver analytiker Brian Johnson i et notat.

Hittil i år har General Motors-aksjen steget 42 prosent, mens Ford har steget 68 prosent.