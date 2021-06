Snart ikke flere forbrenningsmotorer i Tyskland

Selskapet har som mål å stoppe salg av biler med forbrenningsmotor i Europa innen 2035, da selskapet har skiftet hovedfokus til elbilproduksjon.

– Vi vil forlate det europeiske markedet for forbrenningsmotorer på et tidspunkt mellom 2033 og 2035, og gjøre det samme i USA og Kina litt senere, skriver styremedlem Klaus Zellmer til Reuters. Han skriver videre at avviklingen vil ta lenger tid for det afrikanske og sør-amerikanske markedet, men at hele produksjonen skal være klimanøytral innen 2050.

Zellmer estimerer at elbiler vil stå for 70 prosent av det totale bilsalget i Europa innen 2030. Han mener det nye målet vil forberede selskapet på denne utviklingen, og på potensielle innstramminger av EU sine klimamål.

Den nye trenden

Det kan virke som at produksjonsstopp av forbrenningsmotorer er en ny trend blant bilselskaper.

Audi bekreftet tidligere denne uken at de vil stoppe å utvikle forbrenningsmotorer innen 2026, og at alle nye modeller etter dette vil være elektriske. Den tyske bilkjempen har ambisjoner om å ha hele 20 elbiler i porteføljen innen 2025.

Audi-sjef Markus Duesmann sier imidlertid at selskapet vil holde døren på gløtt for lokal produksjon, for eksempel i Kina, der de forventer at det fortsatt vil være etterspørsel etter forbrenningsmotorer.