Ypper til kamp mot tyskerne

Franske Renault har inngått et partnerskap med Kinas Envision AESC og Frankrikes Verkor for å produsere elektriske bilbatterier i Douai, nord i Frankrike, ifølge en melding fra selskapet.

Franskmennene tar dermed grep for å holde tritt med de europeiske konkurrentene. Forrige uke bekreftet både Audi og morselskapet Volkswagen at det vil satse for fullt på elektriske biler fra henholdsvis 2033 og 2035.

Samarbeidet er en del av Renaults «Renaulution», som er selskapets navn på den elektriske strategien. Envision AESC skal bidra med ledende batteriteknologi og lav-karbon-batterianlegg, mens Grenoble-baserte Verkor kommer inn i partnerskapet med spesialisering innenfor battericeller til bilindustrien.

Partene skal utvikle en gigafabrikk i Douai med en kapasitet på ni gigawatt (GW) innen 2024, og et mål om 24 GW innen 2030. Envision skal investere inntil to milliarder euro i fabrikken, cirka 20,3 milliarder kroner, som vil skape 2.500 nye jobber innen 2030. Fabrikken skal bygges nær «Renault ElectriCity», et område for Renaults elbilutvikling.

Avtaler og arbeidsplasser

Renault kunngjorde også at det har inngått en intensjonsavtale med Verkor for å utvikle og deretter produsere elektriske bilbatterier med høy ytelse. Planen er også at bilprodusenten skal investere i en eierandel på mer enn 20 prosent i Verkor.

«Gjennom de to partnerskapene vil "Renault ElectriCity" skape nesten 4.500 arbeidsplasser i Frankrike innen 2030, samtidig som det utvikles et robust økosystem for batteriproduksjon i hjertet i Europa», fremgår det av meldingen.

Samarbeidet er også en del av Renaults forpliktelse med å oppnå karbonnøytralitet i Europa innen 2040 og globalt innen 2050. Bilprodusenten har også som mål at elektriske biler skal utgjøre 90 prosent av salget innen 2030.